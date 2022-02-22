今增6211確診　其中6208人屬本地感染　另錄9369宗初步個案

新冠肺炎疫情不斷大爆發，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(22日)新增6,211宗確診，其中3宗為輸入病例，其餘6,208人屬本地感染。個案中有31人懷疑感染Delta變種病毒，另有3,621宗疑染Omicron，餘下213宗未完成及76宗或病毒量不足未能進行基因排序；也有2,270個案由醫管局直接確診。昨日(21日)亦錄得8,031宗本地呈報個案。張指確診個案平均每3日以幾何式上升，而截至昨晚，本港錄得9,369宗初步個案。

張續稱，本月1日的呈報個案為126宗，到昨日已是8,013宗個案，即是2月首日的64倍，代表2月至今已幾何式上升了6次，平均每3天多翻倍一次，指疫情速度仍然上升，呼籲公司讓員工在家工作。她又指，目前疫情嚴重，大大小小的爆發都很多，不會評論個別個案，如發出隔離令，會請消防局人員送入院，若違反會有法律責任，必要情況會請警方協助。

另外，截至昨日已有逾300院舍出院確診個案，涉及逾820院友及多於230員工中招，當中包括經快速測試驗出病毒的患者。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，至今有873名公院職員染疫，今日有約50名病人在入院篩查或檢測時確診，有近30名同房病人列為密切接觸者。而現時公立醫院的隔離病床使用量為92%，他續稱，聖保祿醫院同意撥出20張病床，接收港島東聯網的非新冠病人，劉指聖保祿醫院的20張病床很重要，因病床會流轉，當病人出院後，病床可供其他病人使用，並指已跟其他私家醫院商討，希望可有更多病床供康復、療養的病人。

對於有指默沙東新冠口服藥剛到港，劉指當局及專家會留意世界各地的臨床醫療及發展，會考慮如何引入香港，但需先參考不同數據及評估藥物是否有效，計算多少病人需要該藥等，有新進展時會向外公布。

就最近有人上載影片，惡意污衊醫護人員，劉又表示，醫管局強烈譴責任何惡意挑撥社會不滿及污衊醫護人員的言論和行為，重申有關影片描述的內容及作出的評論並非事實，呼籲市民切勿受誤導及挑撥，又呼籲市民停止轉發失實內容的影片。近日疫情嚴峻，求診病人急增，醫護人員已盡全力救治病人，社會各界現時應同心抗疫，讓醫護人員專心可治療病人。公立醫院的病床使用率已非常高企，隔離病床的使用率亦超過九成。

他指出，醫管局一直增設隔離病床以應付需求，包括增設北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館社區治療設施、竹篙灣及其他室內場地的社區隔離設施等。醫管局現正與政府合作，增設社區隔離設施，以接收更多病人。醫管局已調動不少人手往前線抗疫，包括兒科、骨科、外科等臨床部門的醫護人員都一同參與治療確診病人，部分其他臨床部門的病床亦都已經臨時轉作相關抗疫用途。