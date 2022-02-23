新一年度推13幅住宅用地　料建8000個單位

新一份財政預算案宣布，本屆政府採取多管齊下的策略加快造地建屋步伐，5年來提供穩定的私營房屋土地，涉及約8.6萬個單位。2021/22年度的用地整體供應估計可興建約2萬個單位，比供應目標高出約7,000個單位。

政府表示，展望2022/23年度賣地計劃共有13幅住宅用地及4幅商業用地，預計分別可興建約8,000個住宅單位及提供約30萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位。

至於短、中期的私營房屋土地，政府會在未來五年準備好約一百零三公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建逾五萬七千個單位的土地，當中近四成的土地供應來自新發展區／新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物業發展項目。以上的數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目。

政府指來年會就加快流程、善用土地，以及推動建造業應用創新科技等方面，引入多項改善措施，以加快運用土地及建屋時間。