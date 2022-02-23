預算案：港府疫下派糖 一貼睇晒有冇受惠

2022-2023年度財政預算案今(23日)出爐，在疫情下各行各業皆大受影響，不少商戶更有機會需停業至4月，加上百物騰貴，各界皆期望政府的措施可紓緩困境。在財政預算案中，財政司司長陳茂波除了提出每人派發1萬港元消費券，亦在各方面延長現有資助。東網為讀者精心炮製財政預算案措施懶人包，讓大家一目了然。

個人派糖措施

●每名18歲或以上市民及新來港人士，分期派發1萬港元消費券，首期4月先向超過630萬名上年已成功登記的市民發放5,000港元

●寬減2021／22課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬港元

●降低「公共交通費用補貼計劃」門檻至200港元

●「百分百擔保個人特惠貸款計劃」延長1年至明年4月底

●每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000港元電費補貼

●寬減2022／23年度4季的住宅物業差餉，首2季以每戶每季1,500港元為上限，其後兩季以每戶每季1,000港元為上限

●綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼多半個月

●為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

●設立住宅租金開支扣除，每個課稅年度的扣除上限為10萬港元

●於公營及私營機構增設3萬有時限職位

●「持續進修基金」的資助上限由每人2萬港元增加至2.5萬港元，撤銷年齡上限

企業相關措施

●立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月

●寬減2021／22課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬港元

●寬減2022／23年度4季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限

●寬免2022／23年度的商業登記費

●減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費

●10月起，延長豁免／寬減現行34類政府收費，為期12個月

●寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月

●延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底

●信保局3月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高70%的信貸擔保

抗疫措施

●向食衞局增撥約220億港元加大檢測力度

●向衞生署增撥60億港元購買疫苗注射加強劑

●向各有關部門增撥合共近70億港元購買防疫抗疫物資和服務

●向食物環境衞生署分2年共增撥5億港元

●向「防疫抗疫基金」注資120億港元

●預留200億港元予防疫需要

土地及房屋政策

●2022/23年度賣地計劃共有13幅住宅用地及4幅商業用地，預計分別可興建約8,000個住宅單位及提供約30萬平方米商業樓面面積

●賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位

●已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位，現時已有約2,300個單位正在營運

●已覓得約350公頃土地興建約33萬個公營房屋單位，可以滿足未來10年約31.1萬個公營房屋單位的需求

●未來5年準備好約103公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建逾5.7萬個單位的土地

●推出更多寬免措施鼓勵採用「組裝合成」建築法，把可獲得的樓面面積豁免，由現時的6%提升至10%，並為此提供相應的上蓋面積寬免，以及支持因採用此技術導致額外樓面面積而需超逾建築物高度管制水平的申請

●可申請最高80%按揭貸款的樓價上限將由1,000萬港元提升至1,200萬港元，首次置業人士可申請最高90%按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬港元提升至1,000萬港元

安老幼兒

●恒常化「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」

●恒常化「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」及「改善家居及社區照顧服務」的言語治療服務

●檢討「鄰里支援幼兒照顧計劃」的實施模式及成效

創新科技

●成立一個「數字化經濟發展委員會」，加速數字化經濟進程

●把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億港元，當中50億港元會用作成立一個新的「策略性創科基金」

●「大學科技初創企業資助計劃」每所大學的資助額倍增至1,600萬港元，每間初創企業每年最多獲150萬元資助

●在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」

●「創新及科技基金」向機構提供的資助倍增至4.4億港元

旅遊、漁農及航運業

●設立為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」

●發展香港機場與大灣區之間的「海空貨物聯運」