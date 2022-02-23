在家候診染疫者今起須填電子表格匯報病況　方便衞生署個案追蹤

第5波疫情大爆發，每日新增病例「幾千幾千咁嚟」，公立醫院出現醫療崩潰慘況。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今(23日)表示，明白現時仍有大量患者在家等候送院，為加快調查及找到同住家人去隔離，由今早9時開始，會向初步確診的患者發送短訊，內有一條連結可連到電子表格，患者填寫後需要回覆，包括報告自身病況，家中有否長者、幼童或孕婦等，是否適合留家候診，以方便安排入院及安排家人隔離。

徐表示，早前收到初確通知等待入院人士，已陸續安排人員派發電子手環，亦會在今日及稍後向他們發知短訊，同樣附帶連結去電子表格，收到後請盡快提供同住家人資料，市民可在「傳染病公眾平台」填寫有關資料。

他希望市民體諒隔離設施不足，會視乎病人情況是否穩定、家中有高風險人士，例如長者孕婦幼兒，優先送他們去隔離設施或醫院。因此，其他人可能未必能及時送去隔離設施及醫院，如家居許可請盡量留在房中，避免一同吃飯，14日後如檢測為無感染可離開家居，仍帶有病毒則仍需隔離。