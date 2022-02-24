涉行賄受賄開立帳戶　銀行經理及2中介人被廉署起訴

廉政公署昨(23日)落案起訴一名東亞銀行經理及兩名中介公司代表，控告他們涉嫌提供及收受賄款共逾10萬港元，以協助非本地客戶在3間本地銀行開立個人及公司帳戶，並涉嫌在申請開戶時使用虛假文書副本，訛稱有關客戶於開戶當日在香港。各被告獲准保釋，以待明日(25日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告為38歲東亞銀行高級客戶經理黎賜慧，25歲香港和創商務秘書有限公司顧問陳栢材，35歲香港智盈諮詢顧問有限公司營運者柯莹莹。

他們共被控15項罪名，其中黎及陳共被控13項貪污罪名，即三項向代理人提供利益、一項串謀向代理人提供利益、一項代理人接受利益、8項串謀使代理人接受利益。另黎及柯被控一項串謀使用虛假文書的副本罪名。黎賜慧亦被控一項相類罪名。

本案涉嫌於2018年12月至2021年3月期間發生，涉案人士涉嫌就最少30個開戶申請，提供及收受合共逾10萬港元賄款。案發時，黎賜慧任職東亞銀行金鐘分行高級客戶經理，職責包括協助客戶開立帳戶。和創及智盈同為中介公司，為客戶提供秘書服務。陳栢材是和創的顧問，而柯莹莹則是智盈的營運者。

廉署一直積極向銀行推廣防貪服務及加強從業員對防貪法例的認識。廉署亦提醒銀行職員，在處理客戶開戶申請時接受賄賂或提交虛假文件屬違法行為，切勿以身試法。