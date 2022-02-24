疫苗通行證實行首日商場「被動查核」　有市民指資訊混亂

「疫苗通行證」今日（24日）起實施， 市民如要進入或停留在一系列處所，包括商場、超市、食肆等，必須先接種至少一劑新冠進入；當中部分場所如商場等，市民毋須主動出示針卡，而若因返工、歸家經過商場可獲豁免。記者今早在九龍灣德福廣場觀察，暫未見混亂，只有部分市民進出前使用「安心出行」應用程式。商場入口有一張A4大小的告示張貼在外，指商場屬「被動查核處所」，記者向商場保安查詢，保安卻只答現只會「被動查核」針卡，但沒透露何謂「被動」、甚麽情況才會抽查等。

按觀察，商場的食肆均有按要求，主動要求掃描顧客的電子針卡，有快餐店安排人手在門口，手持電話掃描市民的電子針卡，亦有餐廳選擇在顧客下單並表明堂食時，就要求客人先掃「安心出行」二維碼，再向架置好的電話掃描針卡。

有連鎖咖啡店職員表示，首日實施「疫苗通行證」的情況不混亂，顧客大多配合，亦會向他們表明 若不使用會遭罰款，但生意數目單比昨天便跌約一半，客人數目大減之餘，員工亦因咖啡店提早關門，今天起遭「cut鐘」縮短上班時間，及被要求放無薪假。

至於市民就對新措施有不同看法。須途徑廣場露天平台上班的市民林先生指，自己剛已打針，加上能證明自己是前往上班，故即使沒使用「安心出行」也不擔心受到質疑，惟他指首日實行時的資訊混亂，除商場告示不明顯，亦不明白到底露天平台是否屬於商場範圍，而該平台是不少人上下班的必經之路。

他又認為，對於沒打針、不適合打針的人士而言，到餐廳或超市等地方會有麻煩，很不方便。他指新措施合理程度只是「五五波」，政府「做啲唔做啲」， 結果效用不大，認為措施上應「一係學晒大陸，一係學晒外國，冇中庸之道」。

前往超市購物的市民盧太就認為，因疫情情況嚴重，新措施有需要，安排合理，就算超市有機會檢查針卡，雖麻煩但仍合理，又不擔心可能因不清楚何處獲豁免會而誤墮法網，覺得「我自己做足晒就可以」。不過，她仍認為政府措施「差少少」，細節上未夠全面。

另外記者採訪時，另一位市民林先生就因不懂如何設置電子針卡，上前查問。對於新措施，林先生指「上咗年紀」未必能夠習慣，因不懂使用「安心出行」，即使早前已知道疫苗通行證的消息，也未能找到人幫助處理針卡問題。儘管如此，他理解政府為何落實新措施，「冇辦法啦，因為疫情」，自己亦會為免麻煩，盡量轉買外賣。