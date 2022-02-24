放寬樓按被質疑更難置業　許正宇否認托市

新一份財政預算案昨日(23日)公布，當中建議放寬樓宇按揭備受關注，有聲音擔心會令市民更難置業。財經事務及庫務局局長許正宇今(24日)召開記者會時指本港樓宇市場情況平穩，亦收到已置業市民反映希望住得更好，或專業人士反映上車難，強調政策不是要「托市」，而是希望提升市民生活水平。

被問到禁止追租政策，局方有否考慮到會有租客刻意拖欠租金，質疑是否要業主為政府政策埋單；亦有人擔心禁追租政策，會導致租客反而在6個月後承擔更大的債務。許正宇解釋，租客和業主的關係並非對立，若租客未能交租，對業主營運物業亦有影響，因此現時考慮立法是過渡措施，希望能協助雙方互利互讓，為雙方爭取時候商討，令業主保留租客，而租客在疫情恢復後，亦能有場所繼續業務。

至於相關條例將如何立法，又由於政府提到涵括表列處所，被質疑會令大租客和大商場亦受惠，而業主卻沒有補貼。許正宇指構思屬非常時期，主要聚焦在受社交距離影響599F內的表列處所。

另外，政府亦表示會推出住宅租金開支扣稅，物業估價署署長蕭家賢表示，政策會透過修訂稅務條例實施，立法時會列明租約業主為納稅人相聯者的定義。