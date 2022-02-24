港怡醫院兒童社區疫苗接種中心首日運作　為5至11歲兒童打復必泰

梁卓偉(右)指近日數宗兒童死亡個案是一個警號，左為曾慶亷。(黎忞攝)

港怡醫院兒童社區疫苗接種中心今(24日)起為5至11歲兒童提供復必泰疫苗，香港大學醫學院院長梁卓偉視察後稱，估計下月為此波疫情的高峰期，呼籲家長趁學童停止面授課期間，帶兒童接種疫苗，以免在復課時再次出現爆發，亦可減低兒童患上重症及死亡風險。

梁卓偉指出，近日數宗兒童死亡個案是一個警號，引起家長擔憂。就醫學院早前估計，3月首兩星期會是疫情高峰期，為免在4月底恢復面授課再度爆發疫情，而外國正有此情況發生，他呼籲家長帶孩子接種疫苗，保護孩子抵禦新冠病毒及死亡。

他又稱，距離復課還有8至10星期，因此要利用空窗期，將現時符合資格打針的兒童接種率，由近20%推高至80%、90%，否則復課後有機會爆發下一輪疫情。他亦呼籲12至18歲人士打第三針。對於近日收緊社交距離措施，梁認為是為了保住公立醫院2000張急症室病床不會崩潰。

港怡醫院行政總裁曾慶亷說，兒童社區疫苗接種中心首日投入服務，早上運作暢順，下午始有學校團體預約，希望提升本港接種率。醫院正與醫院管理局、食物及衞生局商討，了解如何進行醫院公私營合作，紓緩公立醫院的壓力。