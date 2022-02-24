疫苗通行證實施　長期病患殘障人士驚「搭唔到車」　促政府正視

因應本港近日新冠疫情發展，「疫苗通行證」今日（24日）起實施，除持有醫生豁免證明外，所有人士進入相關處所，必需先接種至少一劑新冠疫苗。有見及此，自強協會以問卷形式進行了一項有關防疫措施對殘疾人士影響的調查，成功訪問了206名殘疾人士，發現仍有35%受訪者未成功接種疫苗，當中更超過70%人士表示如未能途經受限處所例如商場等，前往目的地將受很大程度影響，促政府正視問題，以釋除殘疾人士疑慮，照顧不同人士需要。

是次調查當中，有35%受訪者未能成功預約於2月24日前接種疫苗。另外，逾7成受訪者認為「疫苗通行證」令他們生活上造成不便，因為部分殘疾人士使用的設施，例如無障礙通道、無障礙洗手間，往往設於商場等地方；另外，分別有64%及65%人士認為未能外出購買生活必須品，以及使用公共或政府資助服務，如社會福利署、家居照顧服務等，同樣受很大影響。

隔離方面，接近70%人士表示，如需要前往隔離中心，擔憂當局未必有足夠人手協助殘疾人士的日常護理，如扶抱過床、導尿等，以及當中的無障礙設施及安排是否足夠。至於居家隔離方面，接近60%擔憂未能自行處理日常事務，如未能自行煮食、自行清潔家居及未有護理人員上門進行傷口護理等，擔心家居衞生狀況愈趨惡劣。

受訪者莫先生(化名)是長期病患者，並患有強直性脊椎炎，需以電動輪椅代步。他表示日常出入車站時需經過商場，同時又擔心自己身體狀況未必適合接種疫苗，擔心「疫苗通行證」實施後，他會「搭唔到車」，故希望申請豁免，惟索取意見時，醫生只「一句起，兩句止」，未有向他解釋任何原因及開出豁免聲明書，他對此感到非常疑慮。

自強協會主任吳恩兒表示，現時政府提供的疫苗醫學原因說明，對於慢性病患者及殘障人士仍然資訊不足，建議當局應就疫苗接種指引，向醫生及病人提供更多資訊，例如具體指數、數值顯示等以供參考。另外，部分殘障人士屬於永久傷殘，病況不能逆轉康復，建議有關醫療證明的豁免期限應該延長，以免相關人士需要於嚴重疫情下四處奔波。