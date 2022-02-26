今增逾1.7萬宗新高　確診連續兩日破萬　衞生署料疫情仍未到頂

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心總監徐樂堅公布，本港今日(26日)新增17,063宗確診，6宗是輸入，大部分於機場或酒店發現，餘下都是本地感染。個案數字連續2日破萬宗，亦再創疫情新高，當中有5,034個案由醫管局直接確診，2,236由衞生防護中心的化驗所確診，其餘由檢測營辦商檢測為直接確診的個案。

本月22日至25日的每日呈報個案，從7,900宗激增至2萬。本日確診個案有92%懷疑為Omicron變種病毒，8%調查仍然進行中，1宗懷疑是Delta，可見最流行的是Omicron，且是BA.2。新增50所院舍出現確診個案，累計470所院舍出現確診，涉及1,943名院友，逾600名員工，70所院舍出現10人以上爆發。

食物及衞生局局長陳肇始表示，將會把快速測試列為確診個案，另會有網上平台作呈報，現時會全速處理該平台；而現時快速測試驗出病毒的患者，除了可繼續做深喉測試外，應留在家中；有病徵者可利用指定診所及當局的熱線。衞生署署長林文健補充，如網上呈報平台已發展後，未來快速測試驗出病毒者，會跟初步個案患者的做法一樣，即把資料在數據庫後，當局會按該數據庫的資料發放病假紙。

因應疫情嚴峻，確診數字不停上升，當局會堅持早發現、早隔離，並切斷病毒傳播鏈。政府會大量派發快速測試包，有關資訊已上載到網站。陳肇始坦言快測靈敏度有限，但仍有效找到病毒量高的患者，也有大批市民適應快測。

等待入院人士或密切接觸者，若已接種2針新冠疫苗，可於隔離的第6及第7日，連續兩日做快速測試，若均為陰性，即無驗出病毒，即可提早離開家居或隔離措施，毋須繼續等待入院，安排仍有待公布。最新的數字顯示，逾20,087人居家檢疫，當中逾5,000人已完成檢疫。政府會加大力度提升疫苗接種率，除了疫苗通行證，也會不斷加強接種量，預計每日平均可超過8.5萬劑，也動員超過1,000間私家診所，增加接種點。

就隔離設施不足，陳肇始指要因應現時設施予最需要的人，要分流及評估其風險；最需要的人要入院及隔離病床；第二層是社區治療設施，如亞博；第三層是社區隔離設施，包括竹篙灣及酒店。現時於圍封強檢找到的確診個案，當局會盡快將其送到社區隔離設施，尤其是隔離酒店。

港府現時對9個國家實施的地區性航班「熔斷機制」，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。有關措施原定維持至3月4日，將延長至4月20日。相關措施自去年12月20日收緊以來，已48次禁止航線着陸。

直到昨日(25日)，第5波疫情累計12.6萬宗個案，資訊平台收到7.7萬個市民呈交的資料。規模屬前所未見，預料尚未到頂。陳肇始指，雖然政府已進一步收緊社交距離措施，但社區仍存有很多傳播鏈，故呼籲市民留家抗疫。如要外出，希望「三減」，即減少人數、縮短時間、減少次數，對防疫非常重要。