一周增逾300死　公立醫院殮房爆滿　部分遺體滯留急救房

本港疫情嚴峻，死亡個案急增，過去一周新增逾300宗死亡個案，令公立醫院殮房爆滿，屍體無法即時轉入停屍間安放，導致滯留急救房。醫院管理局回應指，現時公立醫院殮房的遺體存放空間已經非常緊張，正跟衞生署、食環署及相關政府部門商討應變方案。

有伊利沙伯醫院醫護透過社交媒體「RN_AED_247」發布，伊利沙伯醫院急症室有5具遺體被放置在急救房儲物區，無法即時安排到停屍間，疑與近日死亡人數急增有關。過去一周，醫管局呈報317宗新冠肺炎病人死亡個案，包括大量滯後個案。有醫護指伊利沙伯醫院的殮房已「屍疊屍」，有遺體曾滯留急救房，甚至曾傳出屍臭，但殮房空間不足，大家束手無策。

醫管局指過去兩周，感染新冠病毒或因寒冷天氣誘發嚴重併發症死亡的病人數目大幅增加，近期也有部分等候轉送衞生署公眾殮房進行法定程序的遺體，需暫存在公立醫院，對殮房構成壓力。醫管局會跟病人家屬及殯儀業界保持溝通，讓家屬及殯儀業界在可行情況下盡快領取遺體。醫管局亦正跟衞生署、食環署及相關政府部門商討應變方案。

食環署則回應指，食環署屍體處理隊未有出現人手不足而影響相關服務，正與衞生署及醫院管理局積極溝通及緊密合作，就人手作出相應調配。此外，食環署、衞生署及醫院管理局也按其範疇聯絡殯儀業界及家屬，鼓勵他們盡快領回遺體，辦理身後事（包括可善用食環署增加的火化時段），從而減輕公立醫院面對的壓力。