網傳封城7日　籲市民預早囤貨　多區超市出現搶購潮

皇后大道西的超市，蔬菜及凍肉，同樣無一幸免，被搶購一空。(馬竟峯攝)

本港新冠肺炎疫情一發不可收拾，昨日(27日)單日確診數字再創新高，錄得超過26,000宗。網上流傳指，立法會昨日正就「全城禁足7日」點票，又指消息可靠，來源經由於立法會工作的律師行高層，錄音中更提及該高層已吩咐其職員盡量於未來數天盡快儲糧，更呼籲各大市民同樣於今日(28日)預早「入貨」。昨日多區超市出現搶購物資的人潮，一些盛載急凍食品、麵包等貨架上的大部分貨物被一掃而空，當中以肉類、鮮奶及雞蛋較為搶手，未知是否因網傳消息所致。東網正向立法會秘書處查詢。

東網記者昨日(27日)到德輔道西、皇后大道西、元朗一帶視察，發現多區超市亦出現搶購潮，大部分貨品都被一掃而空。其中，位於德輔道西的超市，凍肉架大部分貨品被一掃而空，當中以凍肉類、鮮奶及雞蛋較為搶手，另外麵包亦同樣被搶得七七八八。

至於皇后大道西的超市亦出現同樣情況，凍肉架上大部分急凍冰鮮肉亦被一掃而光，蔬菜同樣無一幸免，被搶購一空。

另一邊廂，跳出港島區，昨午4時左右，位於元朗阜財街的超市，凍肉櫃同樣清空，麵包亦只所剩無幾。