新冠康復者遭職場歧視　平機會收逾20宗投訴

新冠疫情海嘯式擴大，亦有愈來愈多市民感染後康復，東網接獲市民投訴，指她返回工作崗位時疑遭歧視，遭同事質問會否再感染，提交針卡證明時又被保安員刁難，感到受歧視。平機會指過去一年收逾20宗涉疫情的投訴，工會及議員均認同政府需加強教育指引，減少不必要的磨擦及誤會。

「嘩，你中過招啊，會唔會傳染？」曾於去年確診新冠肺炎，現時已完全康復的陳小姐（化名）透露康復者飽受職場歧視，從事飲食業的她近期主要找兼職工作維持生計，惟她重返工作崗位困難重重。不少人聽到她是康復者後對她敬而遠之，而其疫苗接種紀錄亦與一般人不同，令她進入工作場所時遭保安員留難。

陳解釋康復者的情況較特殊，衞生署指引她在康復後至少180日後才注射第一劑疫苗，由於她為康復者，本身已有抗體，故接受第一針疫苗後，已被視為與一般市民一樣完成兩針，惟相關證明未能在紙本針卡上顯示，不少僱主對此亦一知半解。而她以安心出行掃瞄針卡，清楚顯示她已完成注射兩劑疫苗。她為求安心更主動接種第二針，亦即等於一般人已接受第三針，惟紙本針卡卻未能顯示她已完成注射三針疫苗，有保安員稱在她針卡上看不到有接種第三針的紀錄，一度要求她致電上司解釋及要求上司親自帶她進場，她坦言深感無奈，直言主動接種疫苗卻反遭歧視，盼政府正視問題。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，業界絕大部分僱員已打齊兩針，暫未接獲康復者因打針問題而出現爭拗情況，惟認同當局要加強指引及教育僱主，針對康復者的接種疫苗方式而減少誤會，他建議若僱主遇到相關情況，可致電政府熱線了解。

議員陳恒鑌認為，康復者重返社區後應得到尊重及平等工作權利，勞工處、平機會及衞生署應聯合製訂一個清晰指引，加強教育市民康復者的情況，事實上大部分康復者已不具傳染性，惟資訊相當混亂，希望市民大眾都能理解，政府在此亦責無旁貸。

平機會發言人指，由去年2月至今年2月中，收到20多宗有關2019冠狀病毒病的投訴，呼籲僱主應該體恤相關患者及康復者需要，向他們提供適切安排和協助。勞工處發言人指，該處沒有相關投訴或求助數字，僱員如懷疑僱傭權益受損，可向該處勞資關係科尋求協助。