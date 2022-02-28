創新科技　配套完善　酒世界交易平台激活葡萄酒貿易

疫情肆虐，大家為保身體健康足不出戶，必需品多在網絡平台選購，推進網上購物平台交易發展。除了日常用品外，奢侈品如葡萄酒亦可於網上買賣，網上賣酒平台多不勝數，要突圍而出需有雄厚的實力和完善的網頁設計及流程運作。酒世界交易平台於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎」獲得「超卓跨國葡萄酒交易平台大獎」，創辦人及董事林淑怡小姐的科創理念得到肯定。

林小姐經營葡萄酒生意10多年，了解到商戶和客戶的需要，除積極揀選優質的葡萄酒外，還想到如何利用科技的發展來開拓葡萄酒業務，她分享道：「我經常思考如何利用科技帶動全球葡萄酒的買賣，發現網上平台能有效激活葡萄酒貿易的流動性。除此之外，近2年物價通脹，酒作為消費品和高端投資產品，具資產保值，部分人更視之為奢侈品或收藏品作投資，極具升值潛力，平台能為客人將資產轉化成升值的產品，長遠來講對投資者更為有利。」深思熟慮下，她於2019年設立了酒世界交易平台，開拓香港、英國、法國和新加坡的葡萄酒交易市場，為酒商或私人收藏家提供優質佳釀，客人在家中就可以搜尋到上述地區的葡萄酒資料，協助酒商和買家作資源對接。

網站現時有過百供應商，超過3萬款葡萄酒資料，客人只要登入網頁，即時了解所有資訊。林小姐指交易平台對買賣雙方都有好處，賣方在放售葡萄酒的時候，需提供完善的資料如單據、相片或酒窖儲存等，表明葡萄酒的來源，保證了貨源質素，平台提供合理佣金制度，開放平台轉售葡萄酒。買方根據資料選購，將心儀的葡萄酒清單放入「關注列表」，了解全球交易價格和貨量提示，隨時交易。

另一個方便買賣雙方的設計，是平台格價機制以股票交易系統作模式，讓雙方盡快達致目標價，令交易成功，客人可格到最低價來選購高質的葡萄酒。為方便交易，平台研究出多貨幣及多地區買賣功能，在結帳時可揀選方便自己的貨幣，過程安全透明。商戶在開放的空間下，葡萄酒以「箱」作單位售賣，作私人品嘗或商業用途都無問題。平台在本地和英國都有儲存服務，完成交易後，客人可利用平台的專業物流，將葡萄酒由原產地送到家門，足不出戶都隨時可以歎到靚酒。

基於平台完善管理配套，緊貼客人需求，交易平台的營業額穩步上揚，林小姐並不自滿，繼續與時並進，改善平台管理，如她計劃在平台上為葡萄酒品牌、酒莊加插故事、歷史、理念等詳細資訊，令管理配套更完善。她詳述：「除了酒莊的基本資料外，我希望可以加入釀酒技術、天氣變化等，如2021年歐洲有災難性的雪霜，令葡萄凍死，影響產量和價格，這些資料對客人選購葡萄酒，相當有用。」平台亦有大數據分析，以協助了解市場走勢。如2021年香檳價格升幅最高，林小姐指2022年葡萄酒的走勢持續會有升幅。「和其他消費品相比，葡萄酒的價值持續穩步上揚，平台會繼續投放資源，優化各種服務，令客人有良好的買賣環境，讓網上葡萄酒交易更蓬勃發展。」