港府抗疫物資不足以應付全民檢測　邱騰華：會向中央訂購

本港的檢測能力遠低於疫情擴散速度，港府早前承認市民自行進行快速檢測後確診的結果，而圍封大廈亦會以快測代替採樣。商務及經濟發展局局長邱騰華今（28日）表示，內地支援本港抗疫的物資已陸續抵港，包括約1,400萬個快速抗原測試包，其中700萬個已經派發給指定高風險及特定群組。

邱騰華指出，現時香港的物資仍未能應付未來推行的全民檢測，政府會在研究方案時及早準備所需的物資，包括向中央訂購保護衣物、高規格口罩，及快速測試包等，相信中央會確保香港的抗疫物資供應。

談及《財政預算案》提出延長「中小企融資擔保計劃」至明年6月，「百分百擔保特惠貸款」的貸款額上限增至900萬元。邱騰華解釋，有不少中小企業受第5波疫情嚴重打擊，「百分百擔保特惠貸款」已批出4萬7千宗申請，涉及超過800億港元款項，很多意見都要求延長計劃及加碼，而優化後的計劃是「及時雨」，有助中小企有喘息機會相信能「保企業」及「保就業」。

邱又提到，疫情期間香港1,700間旅行社中有約100間旅行社倒閉，長遠而言本港旅遊業要轉型發展文化和古蹟旅遊，因此《財政預算案》提出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，開發文化旅遊元素，其中6,000萬會用作培訓從業員，為疫情後行業復甦作準備。

邱又對本港的整體經濟條件有信心，舉例指在第4波疫情後，香港經濟增長反彈，去年前3季GDP增長約7%，貿易及物流等的行業表現出色，認為堅持防疫措施，可為香港提供疫情後經濟反彈的條件。