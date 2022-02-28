傳封城掀搶購潮　超市凍肉蛋奶無貨賣　網民嘲：貨架「動態清零」

第5波疫情失控，港府擬於下月推行全民強檢，食物及衞生局局長陳肇始今日(28日)更放口風指，不排除於全民檢測期間實施「禁足令」。立法會秘書處雖已澄清沒有就「禁足令」展開任何立法工作，但封城消息傳出後，多區超市仍出現搶購潮，貨架上的雞蛋，雞、牛、豬等凍肉及方包全部掃清自不必說，連屬「應急食品」的罐頭貨及即食麵，如午餐肉、豆豉鯪魚等亦被搶購一空。有網民嘲諷港府想達到的「動態清零」，超市貨架已率先達到。

東網記者今日下午再到油尖旺區上海街一帶視察，以雞蛋，雞、牛、豬等凍肉最為搶手，貨架基本上已吉吉如也。罐頭食品如午餐肉及豆豉鯪魚亦十分暢銷。有排隊等付款的市民指，近日新鮮肉菜供應不足，買凍肉及罐頭是「貪佢保存得耐」，即使政府封足一個月城亦「不會無餸送飯，唔通撈豉油咩」。

位於山東街的超市，食米、即食麵及方包等主食最多人搶購，問及方包食用日期較短，緣何仍有市民青睞，有人向記者透露「依家唔買，到時想買都無」，反映市民對「封城令」十分恐慌。

有網民就表示，「商家又贏」、「可以乘機加價」，亦有人揶揄，超市搶購清是「報復式消費」，超市貨架仲快過疫情「動態清零」，封城後停工停市，長者、傷殘人士等依賴照顧者的弱勢社群受害最深。