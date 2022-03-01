東方日報A1：封唔封城　舉棋不定

港府朝令夕改再引恐慌。第5波疫情失控，當局早前表明會在中央的支持下推行全民檢測，行政長官林鄭月娥上周二明言「完全不可以出街」的做法不太可行，未有實施禁足的想法。言猶在耳，食物及衞生局局長陳肇始在不足一周又改口風，昨日指當局目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，再引市民恐慌。學者則批評港府官員口徑不一，防疫決策舉棋不定，令市民人心惶惶，營商者進退兩難；議員指港府「唧牙膏式」交代防疫決定，但「每次講都唔同」，促政府在深思熟慮後始公布。

食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，當前疫情仍未見頂，並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，又指全民檢測要發揮最好效用一定要減少市面人流，但強調全民檢測的安排一定會顧及行動不便的人士。被問到當局有否考慮全面「停市停工」，她回應指每日都有研判人流要減少至甚麼程度，重申希望市民「一人行一步」，如非必要切勿外出。她又指，按照本港現時的檢測能力，應付不到全民檢測的檢驗工作，需要將樣本送到內地化驗。

商務及經濟發展局局長邱騰華則指，現時香港的物資仍未能應付即將推行的全民檢測，政府正研方案準備所需的物資，包括向中央訂購保護衣物、高規格口罩，及快速測試包等。他又提到內地支援本港抗疫的物資已陸續抵港，包括約1,400萬個快速抗原測試包。

雖全民強檢在即，惟香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為，本港現時並不合適實施全民強檢。他指現時疫情正處於高峰，強檢時會找到很多個案，根據早前估算或有近100萬人染疫，在未有足夠隔離設施隔離確診患者，強推全民檢測反而浪費時間及精力，若禁足更令嚴重病人難以得到支援，亦無法接種疫苗。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府就「是否禁足」的口徑不一，直言「無全盤考慮就唔好講」，否則會令市民無所適從，公司的營運者亦難以作出未來的打算，進退兩難，人心惶惶。他認為政府的高層不應「七嘴八舌」，而是在研究清楚後一次過發放消息。

議員張國鈞亦指，政府現時針對疫情的對內及對外溝通不足，對市民發送的消息不清晰，或會因而引起市民恐慌，搶糧搶藥。他又指，政府現時經常發放「似是而非」的消息，加上坊間經常出現的假消息，便會令市民容易誤信謠言。

商界議員林健鋒表示，現時疫情仍未封頂，認為政府應「急事急辦，長痛不如短痛」。問及封城對商界的影響，林指出若時間維持太久確實會帶來嚴重影響，但若政府在中央的支持下可壓縮強檢時間，但禁足期間應維持必須界別的運作，例如銀行業等，並在事前充分與各持份者溝通了解，相信影響不會太大。

護理用品連鎖店萬寧昨晚公布，53間分店今日起暫停營業，直至另行通知。

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