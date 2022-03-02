疫情嚴峻人手不足　98條專營巴士線　5假日線及1通宵線暫停

疫情嚴峻，政府收緊防疫措施令乘客量顯著下跌，加上人手安排同受影響，運輸署今(2日)宣布，批准5間巴士公司在3月4日至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。

削班的巴士路線中，有88條為九巴路線，九巴表示，預計疫下未能上班的同事將繼續增加，對服務構成嚴重影響，涉事路線將於本周五(4日)停駛或調整班次，直至另行通告，提醒市民可轉乘其他路線或交通工具。

九巴暫停服務的路線包括1條深宵路線、2條新型長途巴士路線、5條周末及假日服務的旅遊消閒路線、15條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的日間路線及65條特快/特別路線 (有關路線只於繁忙時段提供服務)。維持有限度服務路線包括：5條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的部分日間路線、20條特快/特別路線 (有關路線只於繁忙時段提供服務)、21條深宵路線。

運輸署會繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察整體專營巴士服務，在維持配合乘客需求的原則下，以盡量減輕影響。另外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。