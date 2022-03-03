城大研人機介面操作系統　遙控機械人採樣測新冠

除了在家進行快速測試，不少市民前往社區檢測點進行核酸檢測，一般檢測均由採樣員從市民的鼻腔取得樣本。雖然採樣員身穿防疫裝備，仍面對一定中招風險。香港城市大學聯合領導的科研團隊，最近成功開發一套人機介面操作(HMI)系統，能遙控機械人模仿人體動作來完成複雜任務，有望日後為新冠病毒測試進行採樣，及遙距照顧傳染病患者，降低病毒傳播的風險。

人機介面操作系統Robotic VR由城大生物醫學工程學系副教授于欣格及其團隊研發的柔性電子皮膚為基礎，電子皮膚採用多層式設計，最底層是與人類皮膚顏色相近的彈性矽膠，柔性的黏合面可以固定在使用者的皮膚及關節上，而每層電子皮膚之間由一系列的晶片級集成電路和傳感組件互相連結。

城大團隊認為，傳感器能準確感測到使用者人體的微細動作，並將之轉化為電子訊號，經處理後無線傳送至機械人以模仿使用者的動作。機械人上的壓力傳感器亦會送回反饋信號，向使用者發出不同強動的振動，為用家提供觸覺，令他們能精確遙控和調節機械人或機械臂的動作及力度。

于欣格表示，醫生可以通過佩戴HMI系統和VR眼鏡，體驗機械人的觸感，從而遙控機械人精確進行手術；醫護人員亦可以遙控機械人去照顧傳染病患者及為病人採集生物樣本，大大降低受感染的風險。

研究團隊進行多次實驗，包括遙控機械臂為他人採集咽喉拭子樣本作新冠病毒測試；遙控人形機械人去清潔房間、護理病人。團隊正在開發更先進的系統，希望能夠遙控機械人作鼻咽拭子採樣。

團隊又相信系統能遙控各種機器如無人車，令傷健人士也可遙控機械人搬運重物。于欣格更期望新系統能夠提供嶄新的方法，把人們無線連接到元宇宙中的機械人或虛擬人物。