DSE疫下開考在即 中大下周推數學網上義教平台

新冠肺炎疫情之下，莘莘學子學業路難，一眾中學文憑試(DSE)考生更見艱辛。本年度DSE即將開考，為協助今屆考生應考，香港中文大學將於下周起，啟動「香港中文大學抗疫數學科DSE網上義教平台」，為應屆考生提供網上課程支援及基礎數學輔導。計劃分為網上授課和課後輔導兩部分，截止報名日期為下周三(9日)。

該平台目的是為考生提供網上課程的數學輔導，以幫助數學根基較弱的學生取得合格成績，從而達至升讀大學的要求。教程設計針對數學試甲部題目，協助學生釐清數學概念及掌握答題技巧，亦期望可以令學生跟上學校學習的步伐，增強對應考數學科的信心。

此外，課程分有網上授課和課後輔導兩部分，網上授課環節會為學生提供個別輔導，幫助學生全面掌握課堂內容，針對中五及中六DSE數學科考生，以廣東話授課配以英文數學名詞。課程一共8節，每節1.5小時，提供筆記及課後練習，課程會由3月14日開始，逢周一下午1時45分至5時，每次上兩節課。

而課後由輔導則由老師個別跟進課後練習及進度，藉此增加學習互動性，提高學習效率，有興趣的學生可填寫網上報名表格，截止報名日期為本月9日。