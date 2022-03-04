上水老翁家中自縊亡　陳屍一日未處理

昨午(3日)1時42分，上水彩園邨彩麗樓一單位，一名姓蔣(89歲)老翁，在廚房以尼龍繩上吊，由家人發現報警。救援人員接報到場，消防將老翁解下，老翁當場被證實死亡。經初步調查後，不排除老翁因生活問題不開心而尋短，死因有待驗屍後確定。

不過，東網得悉自老翁死亡後，仵工遲遲未到場把遺體舁送殮房。至今晨(4日)8時許，遺體仍然擺放於單位客廳，並以膠袋包裹。而兩名身穿保護衣的警員，則在單位外看守。死者外孫何先生向記者表示，早兩更的警員曾致電食環署催促，惟未能知道仵工何時到場。據悉，期間有人表示：「現在情況係咁㗎啦，我都無辦法！」。

何先生擔心天氣潮濕及熱，會令先人遺體加速腐化，惟有自行買冰袋放置於遺體上。他慨嘆：「自己親友走了，欲盡快(將遺體)雪(藏)唔好變，現在冰都融了，但都無明確的時間。」何理解疫情下大家有難處，但他覺得有人推卸責任，將問題推落食環署，並拋一句「我無辦法就算」，沒有與他商量如何解決問題，讓他感到徬徨並求助無門。