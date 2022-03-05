擬向3至11歲學童埋手谷針　楊潤雄：接種率是恢復面授課考慮因素

政府再出招，向3至11歲學童埋手谷針。教育局局長楊潤雄今早(5日)在電台節目呼籲，學校盡快安排學生接種新冠疫苗，3至11歲群組是重要的目標，若有意接種的學生達20至30人，當局可以安排交通配套措施。若願意接種的學生人數達到約100人的特定數目，當局可安排外展服務，如果部分幼稚園未必有足夠空間安排外展隊，將移師附近中小學，由醫護到校為學生接種。

由於很多學校將被徵用作全民強檢時場所，教育局自上周六(2月26日)起，已檢視500多間學校，當知道強檢行動的最終時間及地點，以至幾多間學校所影響時，當局會盡力配合。校舍如被徵用作檢測中心，每日都會有一至兩次恒常清潔，交還校舍前亦會大規模消毒，費用由政府負責。

問及全民強檢何時啟動時，楊指出當中有不少細節需要考慮，包括檢測站的人手及運作等，希望社會大眾給予時間。若接種日期與學校被徵用作全民檢測的時間重疊，楊建議學生可考慮提前接種，抑或轉往未被徵用的學校等，教育局會逐一處理受影響學校。

至於復活節後恢復面授課堂，楊認為要視乎整體疫情，而接種率會是其中一個考慮因素，但不會因為個別學生無接種疫苗而不准上學，若整體接種率高，當局會對學生有更多時間在校內活動較為放心。