政界倡香港機場一地兩檢　無縫接入全國空網

為便於與內地機場開闢航線，融入國家發展大局，全國政協委員黃楚標及多名政界人士提案「關於香港國際機場實施『一地兩檢』的建議」，獲百委員聯署支持。有關建議推動實施「一地兩檢」法律路徑，優化粵港澳大灣區區域民航協同發展格局等。旅客在機場已辦理出境，抵達內地目的地便不用再辦手續，消息指「一站式」過關確實是良策，可便利旅客及加快程序。

提案指出，傳統通關模式下，香港機場無法與未設航空口岸的內地機場開闢航線，與外國機場無異，阻礙香港融入國家發展大局。倘機場一地兩檢建議獲實行，任何沒有航空口岸的內地機場都可開通直達香港的航線，使香港機場無縫接入全國空網，啟動香港機場的內陸航空、中短途航空和支線航空市場潛能，進一步推動香港與全國空運網絡的互聯互通，提升香港國際航空樞紐地位。

就實施一地兩檢，提案提出多項具體建議，包括推動實施一地兩檢法律路徑；建立與一地兩檢相應的客運分流機制；優化粵港澳大灣區區域民航協同發展格局；建立基於一地兩檢的多式聯運中心，逐步推動以香港機場為中心的「全國攬貨—香港直飛」的出口生態圈等。

目前內地與本港之間有兩個實施「一地兩檢」的口岸，當中只有廣深港高鐵西九龍站口岸是位於本港，深圳灣口岸則是位於深圳市。消息人士指，在機場「一地兩檢」的做法，即在香港國際機場同時有兩地海關、入境處、警務及檢疫人員駐場，在同一大樓分兩次辦理出入境及清關手續。

旅客辦理出境手續後，就去指定地方辦理入境手續。旅客上機前已辦理出境內地的手續，抵達目的地便不用再辦手續。消息人士又指，「一站式」辦理出入境手續確實是良策，可方便旅客及加快程序，只要解決內地當局的人員如何出入境到機場，例如安排特別專車，便可以盡快推出有關措施。