林緯遜指近日確診回落屬假象　冀評估快測平台了解疫情是否見頂

港府抗疫手腳慢，在東方傳媒機構多番催促下，拖延10日的快速檢測呈報平台昨(7日)終面世，患者呈報後將收到隔離令或檢疫令，當局另會抽樣上門複檢。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早(8日)在電台節目表示，衛生防護中心每日公布的確診數字未能反映實際疫情，形容過去2、3日病例回落至2萬多3萬「只是假象」，認為要計及快速檢測呈染疫的個案，才評估到第5波疫情是否已見頂。

林指出，待相關申報數字確認之後，會對現時本港感染人數較清楚，對於有多達20萬市民等待進入平台不意外，而暫時難以估算有多少比例的確診市民會申報。他續指，當局早前宣布快速測試同樣被視為確診個案之後，不少市民已由核酸測試轉為進行快速抗原測試，而相關申報平台剛開始運作，市民未必習慣和掌握填寫所需的資料，要留心衞生防護中心指示。

另外，林指現階段要推行全民強制檢測是有相當大困難和風險，如果篩查出大量確診者，但未能提供足夠隔離設施，檢測效能的確會打折扣。他認為眼前立即要解決的問題，是將資源分配給公立醫院急症室，解決出現大量重症或安老院舍患者，強調要為他們提供適切治療。