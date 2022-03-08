議員轟抗疫政策朝令夕改　內地援港物資去向不明促交代

本港疫情失控，確診和死亡數字持續上升，醫療體系無法負荷，大量確診市民須居家隔離。惟不少市民投訴政府在抗疫統籌及居家抗疫物資派發上出現混亂。有政黨認為，港府抗疫緩慢、拖延，政策朝令夕改，猶如明知有計時炸彈，卻等待炸彈爆發，促政府動員公務員和地區組織，更好地統籌物資協助市民居家抗疫。

議員鄭泳舜指出，中央政府為香港提供大量檢測包、中成藥、口罩等抗疫物資，但物資的去向不明。他促港府全面地公布物資的分發去向，以及統籌各部門收到的物資，再分發給18區。他建議政府多聯絡和動員地區組織，參與義務工作，以及增聘人手，亦可以為失業人士提供工作機會。

另外，社會上亦有聲音關注私家醫院在今次疫情的支援力度不足。議員梁熙認為政府應動員私家醫院全面參與抗疫，私家醫院不能獨善其身，而有需要的話更應透過行政和法律手段動員，例如將公營醫院的門診和手術分流給私家醫院處理，若仍未能提升公私營醫療合作，則要採取法律行動例如徵用私家醫院作抗疫用途。他認為私家醫院應每周提供一次接收確診病人的數字，而若私家醫院認為自身設施未能有效接收確診病人，政府亦須提供支援。

而議員陳恒鑌則關注安老院舍的抗疫支援不足，他指現時每個安老院舍只有250個N95口罩，保護衣亦欠奉。他認為，為了減低重症和死亡率，政府要重新定位對安老院舍的支援，現時政府只會將確診的安老院長者轉到醫院，但若已有8成院友確診，就應該改為將未確診的院友轉移到其他地方，例如空置院舍和新建院舍。