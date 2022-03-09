港府無招　靠內地專家指導抗疫　全民強檢齋噏無影

本港新冠肺炎疫情持續，港府今日(9日)召記者會交代抗疫工作。特首林鄭月娥提到，她在本月4日曾與中央援港防控專家組組長梁萬年展開深入探討，後者指主體責任在特區政府，又建議政府安排抗疫資源要先定次序。至於全民強檢目前仍在規劃當中，何時啟動須考慮如何達到最佳效果。

林鄭表示，梁萬年提到抗疫工作主體責任在特區政府，他指中央對疫情重視，前4波疫情能有效壓制，但第5波來勢兇猛，特區各部門都需努力，全社會共同抗疫及香港市民需積極遵守抗疫相關要求。

食物衞生局局長陳肇始則在會上指，與內地不同專家有多次會議，梁萬年曾給予多次指導，包括死亡個案等深入分析、整體情況研判等。陳指，梁曾階段性提出建議，例如個案數目上升快，醫管局能力遠超負荷，需要用有限資源排列優次。

對於全民檢測，林鄭指仍在規劃中，何時啟動須考慮疫情，包括細化方案、籌備，有時間一定盡早公布，呼籲市民不用擔心及做出不必要行動。她指「幾時做就要睇幾時達到最佳效果」，廣泛使用快速測試可有助掌握香港目前情況，全民檢測亦可抽出隱性患者，希望今波疫情可盡快結束，並會綜合考慮何時進行全民檢測。

林鄭續指，任何社會都要必要運作，例如金融業、電力、公共交通等不能禁足，同時要保障市民日常生活，外國都會允許某程度離家購買日程必需品，又稱「其實講得好清楚了，毋須出現混亂」，現時最不足的是人手。