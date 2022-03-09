專家指院舍拒安排打針應刑事追究　政府研NGO為長者上門打科興

全民強檢仍未有啟動日期，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(9日)指，希望當局明確表明計劃兩周內為院友接種疫苗，會否包括殘疾院舍及兒童院舍或宿舍，因為這類院舍亦是高危地方，若要在院舍內短時間減低重症及死亡，科學上一定是首選接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

何栢良又引述院舍業界指，有老人院因為不少院友想接種復必泰疫苗，已等候超過3個月，如果有醫護或院舍負責人基於錯誤理解，拒絕安排院友打針，應該要被刑事追究。他又指，現階段並無迫切性進行全民強制檢測，強調若果要推行，就要考慮清楚時機及方法，他認為檢測方法應以抗原測試為主。

另外，身兼安老事務委員會主席、基督教靈實協會行政總裁林正財則透露，最新計劃由非政府機構主動聯絡在社區生活並行動不便的長者，派注射隊上門打由內地研發的科興疫苗，料涉千計長者，而靈實會先試行，擬本月中在非政府機構全面推行。

他續指，靈實會派有急救資格護士上門打針，家居照顧隊會陪同；沒醫護的機構可由其他醫療機構或志願醫生上門打針。