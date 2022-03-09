夏博義有關英御用大狀擬為黎智英辯護　法律界質疑錢從何來

香港大律師公會前主席夏博義涉違反《港區國安法》，於本月1日接受警方國安處警誡會面後，當晚即乘飛機經土耳其返英國，令人懷疑他是否擔心被捕而離港。有法律界人士認為，與其屬同一間英國大律師辦事處的御用大狀，擬為被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全等罪的黎智英辯護，令人質疑有關人等是否屬同一利益集團，有合謀、協助犯罪之嫌，冀香港警方徹底調查。

有法律界人士認為，若夏博義涉嫌違反《港區國安法》，倘其大律師辦事處有其他大狀在事件上屬同一利益集團，亦有違反國安法之嫌。對於有關大律師辦事處擬派員為黎智英辯護，該法律界人士強調根據現行規定，倘有關案件相當獨特，香港缺乏相關律師，才能聘請海外律師來港，並非「話來就來」。而黎智英案並非罕見，香港理應有合適人士擔任黎智英的辯護律師。

另一名法律界人士則認為，夏博義有政治背景，是英國政客及議員，卻於早年競選香港大律師公會主席時隱瞞，當選主席後又經常攻擊香港法治，行為十分可疑，除或違反國安法外，如受外國勢力指使或資助在港搞破壞及收集情報，亦極有可能是間諜行為，須加強有關法例維護國安。他又指，黎智英在港資產已被凍結，質疑高昂的律師費從何而來，如黎不需要花費高昂律師費可請到有關律師團，不免令人質疑他們屬同一利益集團，當中或有人在合謀、協助、資助他人違反香港國安法，冀香港警方徹查。

夏博義所屬英國大律師辦事處「Doughty Street Chambers」早前發聲明指，擅長國際法及人權法的英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher將領導國際律師團隊，代表黎智英處理有關違反國安法的案件。

黎智英現時已就4宗未經批准集結案被定罪，共判囚20個月；惟官司纏身的他仍要面對其他刑事案。黎與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層涉嫌違反《港區國安法》。黎智英被控一項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、一項串謀發布煽動刊物罪共4罪。案件正處理交付高院程序，3月10日再提訊。

此外，黎智英與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元的將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得近2,000萬港元租金利益，3人因此被控欺詐罪。案件會分案處理，黎與黃偉強的案件於3月14日開審，周達權的案件則於7月21日處理。