港台兼職記者攜氣槍赴警校　官不肯定有不法目的判無罪

去年4月15日為「全民國家安全教育日」，一名於香港電台擔任兼職記者的香港知專設計學院電影系學生，在前往採訪警察學院開放日時，被警員搜出2支氣槍及一部無線電對講機。他否認管有仿製火器及無牌管有無線電通訊器具罪，經受審後，今（9日）於東區法院被裁定罪名不成立。裁判官梁嘉琪考慮後，雖認為被告行為可疑，但控方未能毫無合理疑點地證明被告管有氣槍乃欲以危害公眾安全，且接納被告真誠相信管有無線電通訊器具不需要牌照的說法。

22歲被告洪嘉榮，被控於2021年4月15日，在香港黃竹坑海洋公園港鐵站大堂近B出口，管有2枝塑膠製手槍及無牌管有一部BF-777S型號的「Baofeng」對講機。

案件審訊時，警員供稱被告看到警員就神色慌張，故上前截查。及後被告在會面紀錄中表示，他正拍攝一套機械人取代人類的災難片作為畢業微電影，氣槍及無線電對講機都是電影道具。而被告自辯時亦重申同樣說法，指氣槍乃他人相借以助拍攝；對講機則是購入，當時售貨員向他表示毋須領有牌照，而他亦只買一隻，且從網上資料亦得知不用領牌，故他真誠相信不用領有牌照。但他同意當日沒有帶證件或合約，亦同意涉案物品並無急設性帶在身上。

案件編號：ESCC 1836/2021