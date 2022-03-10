院舍爆疫重災　何栢良轟港府防疫差　促3.18前全港院友接種第1針

新冠肺炎嚴峻，院舍更淪重災區，政府早前遂公布多項措施加強支援安老及殘疾人士院舍。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(10日)於電台節目表示，政府已錯過為院舍長者接種疫苗最佳時機，但仍要積極補救，爭取本月18日或之前為全港安老院舍院友接種第一針新冠疫苗。他又批評，政府如及早在農曆新年前展開預防工作，或不會致現時大規模爆發。

何栢良又指政府目標是做到「4個確保」，包括確保全港千多間院舍內的院友於本月18日或之前接種完第一針；確保院友在4月8日及7月8日先後接種第二針及第三針；確保院友家屬可以選擇由內地研發的科興或由內地及德國合研的復必泰；要確保現時經已接種兩針的員工，於第二針後的第三個月，便要接種第三針，最好接種復必泰。

何表示，剛獲批准使用的輝瑞新冠口服藥，具非常好成效，尤其可防止高危成年人住院和死亡，其有效率達到接近9成；政府正爭取購買16萬個療程應付需要。他指政府如及早在農曆新年前展開預防工作，或不會致現時大規模爆發，又指雖然已經過了最佳時機，但仍會積極補救。