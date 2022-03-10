港大研究發現港府限制食客人數下　禁晚市堂食對控疫無用

港大公共衞生學院發現，在餐廳人數受限下，禁晚市堂食對控疫無用。

新冠肺炎疫情下，港府推行一系列防疫措施，不少針對餐飲業為主，其中禁晚市堂食更備受爭議。港大公共衞生學院於美國疾病控制及預防中心的《新發傳染病 (Emerging Infectious Diseases)》學術月刊發表文章指出，當政府已限制餐飲處所的同場顧客人數時，禁晚市堂食對控制疫情毫無建樹。

文章提及，政府在本港第3、4波疫情時，對餐飲業先後實施多項社交距離措施，包括關閉酒吧、限制餐飲場地最高顧客量、限制營業時間、禁止音樂表演及跳舞等。研究團隊分析成效時發現，在該兩波疫情爆發後，實施上述措施時，病毒繁殖率分別由原本的1傳4.5人及3.1人，急降至不足1人及約1人。不過，當分析禁晚市堂食的成效時，就發現該措施在對降低病毒繁殖率無效果。

研究團隊認為，社交距離措施對遏止本港第3、4波疫情有重要作用，但基於上述情況推斷，如果鼓勵食肆重開晚市，但要求維持人數限制，避免食客大量聚集，可能是一個合理的控制疫情措施。

不過團隊表明，如果禁晚市堂食是較其他防疫措施更早推出，或是於大爆發區域實行，不排除可對控制疫情有效；又指確診宗數上升、推行多項防疫措施增加市民警覺性等，都是令病毒繁殖率下降的相關因素，因數字的轉變本身來自市民行為習慣改變，例如措施實行後，市民減少到人多地方等。