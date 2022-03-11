東方日報A1：六十萬確診　僅千人獲援助金

新冠確診破60萬宗，港府前年11月推出5,000元恩恤現金津貼，鼓勵市民接受檢測，援助因確診而「手停口停」的患者，惟計劃中申請資格的其中一項：須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難，在現時公立醫院爆滿的情況下，將不少打工仔女拒之門外，僅千餘宗已獲發放津貼。有早前確診的病人表示，雖符合計劃下其他要求，唯獨未能入院，結果不獲資助，狠斥當局處理甩漏、未有定期審視措施。有勞工界代表批評，相關做法違背政策理念，促擴大保障範圍。但社會福利署表明，現時無計劃調整上述津貼的申請資格。

第5波疫情勢兇夾惡，確診人數瘋狂飆，醫療系統瀕臨崩潰，上萬名患者在家無了期等候入院，從事散工的譚先生向本報反映，近期確診手停口停，一心打算申請津貼幫補收入，但卻因未能入住公立醫院而不合資格。他坦言：「疫情下收入大減，確診期間更是零收入，但現時根本沒可能入院。」他因而不獲援助，斥政府離譜，推出政策後未有按現實情況更新措施，「係甩漏定唔想畀？」

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，收到不少工友查詢，都因未有入院而失去申請資格。現時確診宗數愈來愈多，但申請人數卻意外地少，當局未有按現實情況，更新審批資格的條件，例如隔離中心、快測平台仍未適用，淪為空有政策，卻幫不到有需要人士。措施當初理念是減少確診者因治療引致經濟困難的擔心，但到頭來卻因不能住院就失去津助，而疫情下不少行業轉成日薪出糧，工友只會更擔心影響生計而隱瞞病況繼續上班，她促請當局擴大適用範疇，不要拘泥於治療地點。

議員鄧家彪亦稱，疫情嚴峻，公立醫院只能優先安排情況嚴重的病人、長者，以及兒童入院，令一般打工仔女根本難以申請津貼。他建議當局將申請門檻涵蓋至隔離中心，以協助在職人士，不會手停口停。於抗疫層面而言，過往經驗反映，只要走漏一、兩個個案亦會出現大爆發，而過去一個月亦揭示支援不足會影響市民信心，提供津助支援可給市民信心，令他們確診後如實申報，對整體社會抗疫最好。

港府當時推出5,000元確診津貼，申請人必須獲衞生署確認在本地感染新冠肺炎的香港居民，並受僱但不享有有薪病假或自僱人士，亦須在公立醫院留院治療而面對經濟困難。申請人毋須接受特定經濟審查，但必須聲明符合上述資格，並就其目前的就業狀況提供基本資料，可向駐院的醫務社工申請。若享有薪病假的員工，用盡病假而因確診後長期留院，證明收入受影響，也可提出申請。

社署回覆稱，上述申請資格仍然生效，自關愛基金推行上述津貼以來，政府不時推出及加強各項抗疫措施，應對不斷變化的疫情，現時無計劃調整上述關愛基金津貼的申請資格。而截至3月7日，社署共接獲1,463宗申請，其中1,203宗符合資格的申請已發放津貼，其餘149宗申請正審批，即共派發約601.5萬元。社署曾預計推出相關恩恤津貼的開支為2,625萬元，換言之，若撇除行政開支，該筆款項足以支付逾5,000人的確診津貼。

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