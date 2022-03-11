港府承認隔離設施參差　重申患者無權揀地方　拒絕入住會遭檢控

本港疫情嚴峻，每日確診宗數「萬萬聲咁嚟」，港府窮於物色地方作隔離設施，惟不少輕症患者質疑是否一定要離家隔離。保安局局長鄧炳強今早(11日)在電台節目表示，消防處自本周日(6日)起推出專線，供輕症患者申請入住隔離設施，至今累計收到有2.4萬宗個案聯絡，當中超過一半屬查詢等的非求助或資料不全個案，其餘的1.2萬人，已安排了2,600人到隔離設施。他強調，拒絕入住隔離設施或遭傳票檢控。

他承認，隔離設施部分環境較好，部分則較為基本，但市民不應因而選擇想入住的設施。鄧又說，因應有人拒絕入住隔離設施，昨日(10日)上門聯絡到79人，當中78人最終接受隔離，餘下1人仍拒絕隔離，稍後可能會向他發出傳票檢控。

他又指，跟進相關個案期間，發現有部分人例如長者，未必適合入住需要有一定自理能力人士入住的隔離設施、亦有部分人指定想入住或不想入住個別設施。他強調，政府設立社區隔離中心是希望防止病毒進一步擴散，對市民而言，除了是檢疫令下的法律要求，亦是履行防疫責任。