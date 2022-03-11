政Whats噏：社署聘請照顧員　何啟明留WhatsApp半個鐘收40查詢

早前社交平台流傳一段來自勞工及福利局副局長何啟明嘅錄音，指有機構需要急聘300名本地護理員，月薪介乎3.8萬港元至4.7萬港元，可提供入職培訓，而且沒有門檻，呼籲有意者聯絡。而最新何啟明就直接喺Facebook貼出社署聘請本地照顧員嘅廣告，並附上佢個人聯絡方法添。

社會福利署以月薪31,150港元聘請本地照顧員，合約期3個月。除咗會被派到安老院工作，亦可能安排到社區隔離、檢疫中心、暫託中心、殘疾人士院舍等地點工作，照顧確診長者或殘疾人士等。而求職者需至少小學程度，能書寫交班記錄，懂得廣東話，最好擁有一年照顧經驗。佢呼籲網友轉介，名額招滿即止，仲附上佢個人Whatsapp連結作聯絡。

何啟明接受查詢時就表示，話都唔係第一次，留自己嘅號碼，可以親自回覆更好，佢又指短短半個鐘就收到40幾個查詢，至今一共有幾多查詢就暫時未數咁話。不過日前何嘅Whatsapp就曾經無故出現故障，一度被禁止使用，要聯絡客戶服務才解決到問題，今次短時間內大批查詢，又會否出現故障呢？何笑言都只有做住先，無計㗎。