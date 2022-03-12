科大創業比賽下周一起可報名　提供平台予參賽者展示構思

適逢香港科技大學30周年，科大首次邀請本地及海外選手一同參加第12屆「科大-信和百萬獎金創業大賽」。比賽提供多個獎項給獲獎者作為創業基金，讓他們創立自己的公司或將自己構思的方案商業化，實踐理想企劃，將於下周一(14日)至23日接受報名。

經過3輪評審後，9隊入圍隊伍便會隨即誕生，並將他們的商業企劃展示給由創業投資者、企業代表及教師組成的評審團。是次特別邀請來自新加坡和加拿大等海外的投資者和專家參與評審，加強各領域交流，協助推動香港的創新科技產業走向世界。決賽賽事將首次向全球觀眾線上直播，最終選出的3隊勝出隊伍將獲頒白金、金、銀獎3個大獎及其現金獎，每組獲發10萬港元的30周年特別獎金。

科大創業中心助理主任及該比賽負責人蔡志全表示，將成立全新的委員會，由來自全球的投資者和教師組成，並增設新的獎項。而大會更將首次向本地和海外觀眾直播決賽和頒獎典禮。信和集團創新聯席董事及科大綜合系統與設計學系兼任教授楊孟璋表示，年輕人將主導未來，但需從世界各地吸收優質的創新意念，成就偉大人生目標，故創新和創業必須多元化。