政Whats噏：緊急警示震驚市民　葉劉稱若預演應開誠佈公

本周三(9日)傍晚，全港市民手機都收到警報，大家都畀突如其來嘅警示「震驚」，甚至一頭霧水，之後先發現係政府透過緊急警示系統，向市民發放伊利沙伯醫院已更改用途嘅消息。之不過，有網民就話有關做法引來社會恐慌。而身兼行政會議成員嘅議員葉劉淑儀，今日(12日)就喺社交平台指緊急警示喺外國好普遍，多數用嚟發放關於地震、風災及海嘯等天災警示，甚至覺得今次有「預演」作用，不過政府就要開誠佈公，大方承認測試系統喎！

葉劉亦分享佢一名友人嘅經驗，指當時友人喺美國旅遊時，曾收到當地政府發出緊急警示，指佢身處嘅地區，當時有警察正追捕悍匪，叫佢躲喺家中，等咗個幾多小時，就有第2個警示指解除警報。而葉劉都指歐美國家地方遼闊，不少人外出都係駕車代步，佢哋往往於駕車時收到緊急警示都唔覺稀奇。

葉劉又指明白唔少市民認為，政府今次發放嘅通知內容有點「小題大做」，但認為今次發出嘅緊急警示喺「預演」，喺毋須事先通知市民嘅情況下，政府或想測試系統，將來有需要或今個月底如實行全民強檢通知，就利用系統向市民作緊急警示。不過佢認為假如真係「預演」，政府應該開誠佈公，大方承認測試系統，相信市民大眾會較為容易接受，避免引起社會不必要嘅恐慌。

網民就對政府做法有兩極意見，其中有網民認為唔能夠與外國直接比較，香港人口稠密、地方細，反問需要咁散播消息嗎？又有指政府經常被批評得體無完膚，連開誠布公嘅自信都失去咗，甚至話「緊急事件先用，今次確實小題大做」；不過都有網民支持政府做法，形容「每件事總有第一次，市民會習慣的。」