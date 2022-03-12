確診者被送往新田方艙　入住一晚即離開　港男轟安排不當

本港第5波新冠疫情未遏，確診數字連日破萬，惟社區隔離措施有限，部分患者只可接照政府指引居家隔離。不過，有網民今日(12日)在網上討論區發文稱，他在已確診並居家隔離11日的情況下，前日(10日)因所住大廈圍封強檢，於昨日(11日)獲安排入住新田方艙醫院；但僅住了一晚，便收到當局發出的離營安排手機短訊；該網民批評政府安排不當，浪費資源。

該名男網民發文指，他在上月25日呈交唾液樣本，至本月1號收到有關部門發出的手機短訊，通知他已確診新冠肺炎，他其後一直居家隔離。至前日，他所住大廈因污水驗出病毒，被圍封強檢，雖然他已表明自己獨居，且居家隔離11天，但防疫人員仍要求他進入隔離營；他只好收拾行李，前往新田方艙醫院。

未料，短短一晚後，男網民竟收到政府發出的手機短訊，稱根據記錄當天為他確診的第7天，正處理他的離營安排，只需在房間內接受快速測試結果，證實沒受感染便可即日離營。該網民大罵當局安排混亂，且浪費資源，又指自己已準備入住多天，「連電腦都駁好，準備同佢大戰14日」。他又批評工作人員當初安排他與其他患者拼房同住，直至他自稱有「皮膚傳染病、要食藥」，才獲安排轉住單人房。

有關貼文一出，引起不少網民討論，除了一同批評當局安排外，另有網民「錯重點」，好奇問事主如何才能將電腦運入隔離營，「帶notebk就見得多」、「wifi定有lan線」、「睇你部腦同moon都唔細，咁都入到gap(行李箱)都幾勁」。