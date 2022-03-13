修例檢疫僱員有病假　羅致光：冀立會高速處理

政府為就強檢、隔離等情況向僱主及僱員提供清晰指引，早前表示修訂《僱傭條例》，而立法會周三(16日)將就《2022年僱傭（修訂）條例草案》動議二讀，勞工及福利局局長羅致光今日(13日)在網誌表示，希望條例草案能獲「高速」處理，從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜。

羅致光指，第五波疫情來勢洶洶，「疫苗通行證」勢在必行，為了澄清法例上僱員因檢疫而缺勤及遵守疫苗通行證規定而引致的僱傭事宜，法律修訂成為一項需要優先處理的工作，而條例草案在2月25日獲行政會議通過，可以排期3月16日於立法會進行首讀及二讀。

另外，院舍是第5波疫情的重災區，羅致光日前接受內媒訪問指，現時安老業界的人手非常短缺，需要聘用1至2千名工作人員，照顧在暫託中心的輕症或無症狀的長者；另外亦需要增聘2、3千人在安老院舍工作，而當局計劃向內地直接聘用1,000名臨時合約照顧員，截至前日(11日)已聘請到約120名，正接受為期3天的培訓，會盡快安排投入工作。

羅又稱，實施閉環管理的院舍員工，早前起已開始陸續入住專用酒店，政府將進一步尋找合適的酒店，或在條件允許的安老院內，增設給員工休息的地方，但仍需要時間，包括抽調檢疫酒店，亦需要顧及員工有家人要照顧，若強制執行只會逼他們辭職，得出反效果。