東鐵綫「烏蠅頭」列車退役　零件變身廁所扶手健身器材

港鐵東鐵綫將於今年中伸延過海，在該線服務40年，俗稱「烏蠅頭」的中期翻新列車陸續退役，變成家居健身器材，以「第二生命」繼續貢獻市民。港鐵以試點形式，將「烏蠅頭」組件重用及回收再造，至今已有10多個長者家庭受惠，提升他們家居安全及舒適度。另外，亦有近60套四人座椅捐贈至長者中心及學校，作休憩和教學用途。

港鐵指，會採用環保的形式處理退役列車組件，透過改裝扶手組件、吊環扶手、車門膠帶及車門滑輪，重組為健身器材。港鐵總工場經理梁偉文表示，港鐵義工團隊將駕駛室内的扶手，安裝在長者家中洗手間的牆身，方便長者起身時可作借力輔助。此外，團隊又發揮創意，運用吊環及扶手組成適合「老友記」使用的伸展器材。

梁又指，其他剩餘組件，例如列車車門等將送予職業訓練局作訓練用途，鐵或鋁則會循環再造，未能回收的部件則交由承辦商以環保方法處理。港鐵總經理(鐵道車輛維修)李劍雄則表示，有意將列車捐出作STEM教育，目前正與有興趣的機構及學校商討如何擺放及運送相關部件，預計下半年成事。

梁稱，會參考上述先導計劃的成效，並考慮應用至其他大型翻新計劃，至於7輛仍服役的「烏蠅頭」繼續服務至今年6月至7月，並會再考慮如何傳承。至於俗稱「黃頭」的九廣鐵路第一代電氣化列車，他則指會研究每個可行方案，未有進一步披露「黃頭」未來去向。