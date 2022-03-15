98%受訪市民指政府抗疫滯後　70%人親友快測確診無呈報

快速測試確診呈報平台上周一(7日)啟用起，當局允許2月26日至3月5日期間，快測確診人士補交資料，惟至今仍未公布確診人數。有調查發現，98%市民認為政府現時抗疫滯後，如求助熱線難以接通，指定診所預約困難，抗疫物資支援緩慢，導致很多市民即使中招都選擇不向政府申報，認為現時確診數目實際上遠高於政府公布。

西貢區議員張展鵬前日透過電話或網上問卷訪問453名居民。調查顯示，98%居民認為現時政府每天下午公布的確診數目，其實遠低於實際數目，原因是政府抗疫滯後，求助熱線難以接通，指定診所預約困難，抗疫物資支援慢，導致部分市民認為上報程序太複雜，即使上報了也遲遲得不到支援，故選擇不作呈報。

同時，有70%受訪者反映，身邊存在有親友、鄰居、同事等經快速測試而確診，但沒有向政府呈報的情況；有居民更反映，身邊有近10名快測確診人士沒有進行申報。

張展鵬提出，單靠市民自行檢測，自行申報及申請物資，是否真的可以做到堵漏清零。現時每日確診數字似有回落，但死亡數字卻日創新高，可見確診數字的不準確，社區所隱藏的風險不應掉以輕心；自行申報及支援緩慢等原因，導致瞞報不報漏報現象的出現。

另外，調查指超過90%的居民接受安心出行實名制，他建議政府可利用安心出行，為市民提供一站式服務整合熱門功能，讓市民填報個人資料實名認證，一站式完成確診申報，物資申請，診所預約，索取醫生紙等程序，簡化確診市民的支援程序。