外防輸入任務艱巨　深圳市政府將全力支援香港抗疫

廣東省及深圳市政府今日(15日)召開新冠肺炎疫情防控工作調度會，當局表示深圳市作為口岸城市，面臨外防輸入的巨大壓力，防控任務艱巨；同時督促要全力以赴支援香港抗擊疫情，以及保障對港物資供應。

會上強調，深圳市要嚴格落實近日發布的通告要求，統籌安排核酸檢測、流調溯源、隔離管控、患者救治等工作，全力做好全市社區小區、城中村、產業園區封閉式管理，舉全市之力迅速遏制住本土疫情。

同時，深圳市要堅決築牢「外防輸入、內防反彈」嚴密防線，緊盯航空、陸路、水運口岸和人、物、環境同防，進一步強化深港聯防聯控、入境物品和郵件快件防控、打擊偷渡走私等防線，堅決阻斷境外疫情輸入渠道。

當局亦到皇崗口岸跨境司機接駁點現場協調指揮中心，聽取口岸疫情防控工作匯報，並強調口岸是外防輸入的重要防線，應該嚴格遵守接駁司機全流程閉環管理，同時加大水路、鐵路運輸力度，千方百計做好貨源儲備等工作，全力保障香港同胞生活物資和醫療物資供應。