東方日報A1：睇淡港前景　股市跌五成　強積金慘情

疫禍未止，股災又至。受到本地疫情、地緣政治及美國向中概股「出招」影響，恒生指數繼周一狂插後，周二再暴瀉1,116點，收市報18,415點，不僅創下2016年2月中之後新低，更跌穿了1998年之後的恒指長期上升軌道，預示香港將繼續沉淪，港股恍如坐上時光機回到1997年般，港人不但虛度了25年光陰，打工仔強積金有一鋪清袋之虞，股災亦令今年香港回歸25年之慶倍添諷刺味道！自現任特首林鄭月娥2017年上任迄今，恒指已累跌近三成，若以2018年高位計更瀉近五成。廢官抗疫表現令民怨沸騰，如今再添金融動盪、資金「跟紅頂白」外逃的禍害，人禍疫患及股災，勢令本港多年來辛苦耕耘成果比確診個案更早「清零」！

港股昨日收市時總市值約32.27萬億元，單日再蒸發超過2.24萬億元，等於本港2021年本地生產總值（GDP）的79.39%，兩日累計就蒸發逾4.68萬億元，即是過去兩年GDP總和約85%！

換一個更形象化的說法，就是若把過去兩日蒸發的市值換成「紅衫魚」100元鈔票，以每張約長15厘米，可以圍繞赤道180次；如果是今年以來，亦即第5波疫情肆虐期間港股所蒸發的市值，更是388次！令人憂慮的是，今次連環下跌，已令恒指跌破技術上的長期上升軌道，所謂恒指長期上升軌道，是把恒指自回歸以來每一輪跌浪的底部連起來，組成一條向右上發展的直線，技術分析認為，若大市跌至該直線的位置會有支持，反映香港前景仍可看俏，可是近日是直接插穿而不回頭，悲觀情緒可見一斑，也預示香港前景暗淡。

港股昨日暴瀉誠然與騰訊控股和阿里巴巴等中資巨企繼續遭洗倉有關，可是內地業務佔比較低的港資及外資藍籌同樣遭殃，盡見資金對香港股市及前景感絕望。展望後市，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，外圍市場也受到俄烏局勢和美國加息等困擾，不鼓勵投資者加注入市港股，因為目前市場氣氛仍是一面倒悲觀，就算是傳統的高息「避險股」亦不宜在此刻買入。短線而言，投資者應關注內地科網企業監管消息，以及美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布的議息結果，屆時港股有機會藉消息反彈。

回看本港股市近年表現，或印證了「德不配位，必有災殃；才不配位，必遭其累」之說，自林鄭月娥於2017年上任迄今，恒指已累跌28.52%；若以2018年高位33,484點計，累積跌幅更是高達45%。雖然港股市值從林鄭上場迄今仍有3萬多億元進帳，但基本上是由內地大型科網股來港上市力撐，並且靠昨日內地資金透過港股通淨買入93.83億元港股那樣默默支撐。

對於較少接觸股市的人而言，近期股市大跌或許感受不深，然而多數打工仔月供的強積金組合中，其實也重倉於港股基金，因此多數港人財富與股市可謂「一損俱損」。晨星（亞洲）截至本月11日數據顯示，3月暫計強積金跌4.28%，意味人均蝕17,369元，期內香港股票跌逾一成，基本上差絕不同地區的股票基金；2022年迄今人均更勁蝕35,388元，其中香港股票基金更是暴瀉15%。

股市動盪，部分打工仔或考慮調整強積金投資指示，iFast Global Markets副總裁溫鋼城呼籲，市民切勿胡亂將強積金轉倉，因為從估值而言，恒指已跌至2008年雷曼危機時的歷史低位，即使未必一定已見底，但也可能會有較大反彈，現在轉倉可能會錯過反彈浪。林樵基亦稱，就算此刻把強積金轉至其他市場亦未必是好選擇，不建議在港股低位時貿然抽身。

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