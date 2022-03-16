院舍爆疫情　長者見家人無期　恒大師生設視像探訪

第5波疫情下，不少院舍爆發疫情，長者能自由外出及有家人探望恐變得遙遙無期。香港恒生大學一群參與「恒大生命號」生死教育計劃的學生，早前透過視像探訪院舍長者，為他們送暖，並與他一同製作生命故事冊，肯定他們對家庭及社會的價值與貢獻，望在疫情下為長者帶來一點溫暖。

參與「恒大生命號」生死教育計劃的學生早前出席一連串生死教育講座分享及訓練後，早前透過視像探訪耆康會何善衡夫人敬老院的長者，與長者傾談及回顧生活點滴。該校供應鏈管理工商管理課程一年級生蘇穎彤，早前與組員探訪一名70多歲的伯伯。伯伯向他們表示，在疫情下好像空等着光陰流逝，而他的自我認同感不高，常感到孤獨。

最初伯伯總是將自己的過去輕描淡寫，不太願意分享，但在穎彤及組員的追問下，他開始打開話匣子，分享當年做巴士司機時與乘客的趣事，又分享跟友人到泳棚海灣暢泳、與妻子由相識相知到子孫滿堂的樂事。

穎彤其後與組員為伯伯製作圖文並茂的故事冊，記錄他的回憶及感受，肯定他對社會及家庭的貢獻。穎彤認為，許多長者面對疫情及海量的抗疫資訊，會感到憂慮和無助，呼籲社會多關心長者的健康及心靈需要，多些陪伴慰問，協助他們使用智能科技，及提供簡單易明的抗疫資訊等。

另外，恒大學生事務處在疫情期間設立個案主任制度，向有需要的住宿書院宿生提供一對一的全天候支援，另發放「心理健康自測問卷」供全校學生自願填寫，以了解及跟進學生在疫情期間、期考後及臨近大考之間的情緒健康狀況。恒大亦鼓勵學生參與有助身心鬆弛及正念的「正向操練」自學活動，提升個人身心健康。

因應住宿書院宿生的需要，恒大靈活處理退宿申請。恒大指，住宿書院每個房間均設有獨立的洗手間及淋浴間，有助減低病毒傳播風險。住宿書院事務組製作多套防疫指引及資訊圖表，又開設24小時熱線，全天候解答宿生的疑難及提供物資及心理支援。