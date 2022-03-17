網上流傳全民檢測招聘退休公務員　時薪高達150港元　

本港疫情嚴峻，雖政府早前曾提及全民檢測目前不是重點，但政府內部的統籌工作仍在進行中。消息指，有一位退休10多年的退休公務員透露，最近接到了公務員事務局招募「全民檢測」的熱線專員，時薪高達150港元。另外，更有參與分配全民檢測的前線公務員亦表示，內部於全民檢測中的更表準備工作仍在進行中，惟部門並未透露具體日期

該名退休公務員指，從公務員事務局一般職系處招募信息中，可見當局正為「接聽熱線專隊」招募成員，負責於全民檢測期間的熱線服務和數據輸入，熱線服務時間大約為上午8時至晚上 10時，包括周六、周日及公眾假期。根據資料，有關部門將據退休後服務合約，招聘文書及秘書職系級退休公務員，當值時薪150港元。

政府發言人昨日(17日)則發表聲明澄清，指網上流傳有關「全民強制檢測」計劃的實施日期和細節並非官方公告。流傳更稱該計劃的規模龐大，執行上不容有失，目前方案尚處於細化階段，於確保配套足夠和調配充足人手後，將立即對外公布和廣泛宣傳。政府發言人表示，對於有人在網上散布不實和誤導市民的消息，將深表遺憾並予以譴責。