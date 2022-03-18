你要知：潮濕天氣易傷身 學識抽濕保健康

春天天氣潮濕，家中不同角落都可能濕立立，甚至出現霉菌，亦可能會影響人體機能。到底潮濕天氣會如何影響身體健康？有何方法可以「抽濕」？就由註冊中醫師羅光璟講解箇中原因。

「如果在濕度高的情況底下，中醫說的腠理，亦即皮膚毛孔散熱非常困難，因為散熱最主要靠流汗，而這些汗在濕度高的環境下，是無法蒸發的。」羅指出，不少人在濕度高的情況下就會有一個錯覺，覺得環境非常焗熱，就會開風扇，甚至開冷氣來散熱。但可能實際溫度根本不高，只有攝氏25度左右，這種情況下選擇穿短袖衣服，開風扇開冷氣，好大機會着涼。

天氣潮濕還會影響人體機能，導致濕氣難以排出體外。羅表示，「人體最主要用脾胃化濕，所以經常聽到，湯水主張健脾化濕。但還有一個理論就是溫陽化濕，人體所有的運作都由陽氣推動，如果陽氣充足化濕能力會增強。」如果想身體濕氣不要那麼重，羅建議要戒生冷食物，因為寒涼或性質偏涼食物，會削弱身體陽氣，令濕氣無法向外排出，濕氣會敗壞腸胃功能，影響健脾化濕的能力。

另外潮濕天氣亦容易產生霉菌，吸入肺部會影響健康，羅建議使用抽濕機就可以減低霉菌出現機會。「其實開抽濕機，絕對健康有正面幫助，在梅雨天時牆身容易發霉，空氣中的霉菌很多時會吸入肺部，如果免疫力差，即中醫所講肺氣虛寒肺氣虛弱的人士，肺部特別容易感染細菌，有些病人肺部亦發現這些霉菌。」

最後羅推介一款簡單湯水，可以祛濕改善體質同時提高免疫力，「食療方面推薦簡單食材生薑，在夏天更加要吃，因為它有暖胃祛濕的功能，尤其是生薑皮煮的時候，千萬不要去除，最好洗乾淨然後連皮煲，就有一個化濕的作用，如果再加入茯苓、赤小豆、熟的薏米，化濕效果會更好。」