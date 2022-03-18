污水驗出新冠病毒　黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓圍封強檢

​政府今日（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午5時起限制黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓(不包括位於地下的社會服務單位及非住宅單位)內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。「受限區域」內曾於2021年12月31日或之後確診新冠肺炎的人士，將毋須於強制檢測行動中接受檢測。