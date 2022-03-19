新冠再現變種　由Delta及Omicron重組　歐洲已現幾十病例

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周六（19日）表示，世界衞生組織證實出現全新的新冠病毒變種毒株，是患者同時感染Delta及Omicron後，兩者重組而成。雖然發現時間短及病例數少，無法就其致病性、傳染性及對疫苗的逃逸能力等作出結論，但常態化防控措施能夠有效防控變種毒株造成的規模性流行。

世界衞生組織專家最近證實，在多個國家發現Deltacron變種毒株，引起外界對其危害性及應對舉措的高度關注。中國國務院聯防聯控機制周六舉行新聞發布會，吳尊友表示這個重組毒株由Delta AY.4型與Omicron BA.1型重組，其主體是Delta，次蛋白部分主要由Omicron組成。由於現時發現報告這種毒株的主要是幾個歐洲國家，報告病例數只有幾十宗；從有限的數據來看，不論是流行病學還是臨床表現，沒有觀察到重組毒株有顯著變化，其與Delta及Omicron比較近似。

世界衞生組織及相關國家密切監測這個重組毒株，了解它的動向。吳尊友指新冠病毒過去兩年一直變種，不論是Delta、Omicron還是新的Deltacron，過去兩年多的防控實踐證明，常態化防控措施有效地防控變種毒株造成的規模性流行。

面對新冠病毒不斷變種，普通民眾又應該如何應對？吳尊友認為要做好三大防控措施，一是疫苗接種，包括注射加強劑，他形容這是防控的基礎；其次是堅持及落實常態化防控的公共衞生措施，包括在人員集中的地方戴口罩、保持社交距離、注意雙手衞生、保持通風；最後是注意疫情的變化，更重要是遵守及落實所在工作單位、居住小區以及所到各種場所，關於疫情防控的相關規定。

以色列衞生部周三（16日）表示，在兩名入境旅客身上發現結合Omicron BA.1型及BA.2型的變種毒株，是全球首例；患者症狀十分輕微，毋須接受特別治療。