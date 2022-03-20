全港學校提早放暑假　教育局鼓勵以遊戲保持孩子學習動力

全港學校提早放暑假，不少家長都苦惱如何與孩子在家中渡過假期。教育局局長政治助理施俊輝今(20日)在局方網誌《局中人語》分享，與女兒自製風力車玩遊戲，鼓勵家長善用特別假期，保持孩子學習動力。

施俊輝表示，昨天與女兒綽欣用紙碟、廁紙筒和手工紙自製風力車，然後玩「大風吹遊戲」，利用家中可以產生風力的工具，如手提電風扇、手搖扇、書本等推動風力車，看誰的風力車速度最高。

比賽過後，他們討論如何令風力車能更快到達終點，後來又閱讀了一本有關風的圖書，讓女兒加深對風的認識，度過了一個節目豐富、具教育意義，又充滿歡樂的下午。

施續指，為支援幼稚園協助幼兒在家學習，局方蒐集了學校實踐的經驗，提供《幼稚園支援兒童在家學習的策略》予幼稚園參考；並舉行研討會，與幼稚園就學生在家學習的原則、照顧兒童的需要及家長的參與等各方面，一起探討可行的策略和分享經驗。

另外，局方又推出「贈書計劃」和「小手作及資源套計劃」。在「贈書計劃」下，在最近兩個學年，每年向每名參加幼稚園教育計劃的學生送贈一本圖書，協助培養同學的閱讀興趣，並鼓勵親子閱讀。而成功申請「小手作及資源套計劃」的幼稚園，則獲發5萬港元或8萬港元的津貼，以鼓勵學校發揮創意，為學生設計富趣味及切合他們興趣、能力和學習需要的活動。

學校可向家長提供教材或物料，支援家長在家與子女玩遊戲，寓學習於娛樂，同時促進家庭成員之間的互動。

施又列舉一些結合家居物料的遊戲，例如有學校運用小積木、小球、玩具車等設計遊戲，讓兒童配合家中材料，如紙巾盒製成的斜台，觀察物件的滾動與滑行，並透過反覆嘗試和比較，發現生活中的有趣現象。學校又為兒童提供三原色的顏料、黏土或玻璃紙，讓兒童在家長協助下觀察顏色重叠後的變化，探索混色的效果。

由於兒童習慣以感官探索身邊事物，有幼稚園提供物料，配合家居環境，豐富兒童的感官體驗，例如運用朱古力粉、橙汁粉等沖劑飲品，讓兒童在家長協助下，觀察沖劑粉末溶解的過程，並用手、口、鼻探索粉末溶解前後的分別；有學校提供絲瓜囊刷，讓兒童用眼觀察、用手觸摸，以體驗其質感，並由家長協助在家中搜羅其他刷子作比較，探索不同刷子於觸感和用途上的分別。

學校提供手工材料（如紙條、棉繩、黏貼裝飾等），加上一些小玩意（如小陀螺、小膠印、泥膠等），配合家中常見物品（如飲管、紙杯、廁紙筒等），可讓兒童通過小玩意和做手工（如扇子、風車、傳聲筒等），發展手部肌肉。