政Whats噏：多名前區議員英國酒聚　網民稱可開流亡區議會

自從舊年政府要求區議員以及公職人員宣誓，唔少區議員都自己請辭或者被取消議員資格，疑踩紅線嘅前區議員選擇離港前往外國亦大有人在。曾協辦初選票站、被廉政公署通緝涉煽惑他人不投票或投白票嘅沙田前區議員丘文俊，舊年年中流亡英國倫敦，佢尋日分享同一班前區議員飲酒聚會嘅照片，有網民就留言笑指可以開流亡區議會，仲有網民發現當中有唔少係通緝犯添！

丘文俊喺舊年年中流亡英國，初時都唔係好適應到，曾稱身處異鄉感到好孤寂，有時諗唔通就好想喺高山斷崖絕壁一躍解憂，但睇嚟佢依家應該唔想跳崖喇！事關佢尋日喺Facebook貼文，同一班朋友一齊「圍爐」聚會，飲下酒，吹下水咁喎。照片由丘文俊揸機自拍，當中仲有幾位前區議員曾杰、劉珈汶、李軒朗、何志宏同埋李俊威等人添，枱面上有9支酒同埋多個酒杯，9個人飲9支酒，唔怪得佢哋眾人都飲酒飲到臉紅紅咁啦。

貼文引嚟唔少網民留言，其中同樣身在英國嘅前區議員王卓雅就留言話聚會無佢喎，而丘文俊都叫佢下次嚟參加；而已經移居台灣嘅荃灣前區議員賴文輝就話「英國真熱鬧，可以開流亡區議會」，仲有網民留言指聚會入面有成堆通緝犯啊！

其實話有成堆通緝犯都無講錯㗎，因為相入面嘅劉珈汶、李軒朗同丘文俊都正被廉署以煽惑他人在2021年立法會換屆選舉中投白票及不投票通緝，而裁判法院都簽發咗手令通緝佢哋歸案，而睇返廉政公署網站上嘅被通緝人士列表，幾位喺預設排序上都算名列前茅㗎。

而日前丘文俊都曾經貼文講佢哋被通緝一事，只見3人圍住一部手提電腦，電腦顯示廉署嘅通緝犯頁面，3人指住部電腦笑得好開心添，而丘文俊仲話自己張相畀電腦拉到塊臉好長，問廉署可唔可以幫佢整得靚仔啲喎。同日曾杰亦都有貼出同一張照片，仲標註埋行政長官林鄭月娥同埋廉署嘅Facebook帳號，稱自己已經捕獲3個香港通緝犯，叫廉署佢哋私訊自己傾下點樣交收咁話喎。

講到咁寸嘴，唔知佢哋敢唔敢返香港？