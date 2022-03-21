跨境司機料4月起獲萬元補貼　毋須申請並以劃線支票寄出

新冠肺炎疫情對香港跨境貨車司機日常營運及生計的嚴重影響，運輸署今日(21日)公布發放「一次性1萬港元非實報實銷補貼」詳情，署方會根據紀錄，向每位合資格的香港跨境貨車司機以劃線支票形式發放補貼，司機毋須向運輸署提交申請。該署計劃於4月開始，陸續向合資格的香港跨境貨車司機寄出有關補貼的劃線支票。

劃線支票會寄往司機於運輸署所備存的通訊地址紀錄，即司機於運輸署申領各類牌照服務時所提供的通訊地址。運輸署特別提醒香港跨境貨車司機，如在向運輸署牌照事務處提供的地址已更改，司機必須於下周四(31日)或之前，自行或透過其代理人，包括所屬運輸公司，向運輸署更新地址，以免延誤。

香港跨境貨車司機必須符合以下其中一項資格，方可獲得補貼，包括在2022年2月15日當日，有關司機已獲登記在廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」(俗稱「批文」)，以及運輸署為其所駕駛車輛簽發有效的「封閉道路通行許可證」；或在2021年11月15日至2022年2月14日期間，有關司機曾經已獲登記在廣東省公安廳簽發的「批文」，以及運輸署為其所駕駛車輛簽發「封閉道路通行許可證」；並在2022年2月16日至3月15日期間，再次獲登記在有效「批文」及其所駕駛車輛獲運輸署簽發「封閉道路通行許可證」。

港府早前公布在「防疫抗疫基金」下，向每位合資格的香港跨境貨車司機提供一次性1萬港元非實報實銷補貼，以協助他們應對當前困難營運環境，預計可惠及約1.1萬名香港跨境貨車司機。